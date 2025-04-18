Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Телеканал Рада», от премьер-министра Дениса Шмыгаля, во время «Часа вопросов к правительству» в парламенте, прозвучало заявление — Кабмином принято соответствующее постановление, устанавливающее базовый размер стипендий для курсантов в 8 000 гривен.
Исходя из слов Шмыгаля, Кабмин выполнил обещание, данное президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи с курсантами.
В частности, правительство оперативно одобрило надлежащее постановление — документ уже принят, подписан и опубликован.
В соответствии с вышеописанным документом:
- базовая стипендия курсантам составит 8 000 гривен/ежемесячно;
- отличникам, доучившимся до выпускного курса, государство станет начислять 20 000 гривен/ежемесячно;
- при прохождении практики — идентичный 20 000 гривен/ежемесячно.
Шмыгаль подчеркнул — увеличенные стипендии начнут выплачивать курсантам не ранее 1 мая.
Ранее наш информационный портал писал о том, что Смилянский сообщал, когда «Укрпочта» начнет предоставлять банковские услуги.
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