Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Телеканал Рада», от премьер-министра Дениса Шмыгаля, во время «Часа вопросов к правительству» в парламенте, прозвучало заявление — Кабмином принято соответствующее постановление, устанавливающее базовый размер стипендий для курсантов в 8 000 гривен.

Исходя из слов Шмыгаля, Кабмин выполнил обещание, данное президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи с курсантами.

В частности, правительство оперативно одобрило надлежащее постановление — документ уже принят, подписан и опубликован.

В соответствии с вышеописанным документом:

базовая стипендия курсантам составит 8 000 гривен/ежемесячно;

отличникам, доучившимся до выпускного курса, государство станет начислять 20 000 гривен/ежемесячно;

при прохождении практики — идентичный 20 000 гривен/ежемесячно.

Шмыгаль подчеркнул — увеличенные стипендии начнут выплачивать курсантам не ранее 1 мая.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Смилянский сообщал, когда «Укрпочта» начнет предоставлять банковские услуги.