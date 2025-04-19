Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-канале руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, на протяжении минувших суток «вторая армия мира» сбросила на прифронтовой город 10 корректируемых/управляемых авиационных бомб (КАБов).

Исходя из слов Синегубова, в вышеописанное число примененных вражеских боеприпасов входит — ОДАБ-1500, являющаяся авиабомбой объемно-детонирующего типа со взрывной частью в 1,5 тонны, и обеспечивающей большую площадь поражения, если сравнить с фугасной боеголовкой ФАБ. Таким образом, оккупанты сознательно стремятся нанести максимальный урон гражданскому населению Купянска.

Чиновник добавил — вследствие серии вражеских авиаударов, пять человек получили ранения различной степени тяжести. Команды медиков своевременно оказали пострадавшим весь спектр необходимой помощи, и, к счастью, обошлось без погибших среди гражданских лиц.

Фото — t.me/synegubov

Фото — t.me/synegubov

Фото — t.me/synegubov

Фото — t.me/synegubov

Ранее наш информационный портал писал о том, как Зеленский комментировал российские удары по Харькову и Сумам.