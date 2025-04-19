Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания The New York Post, от неуказанного высокопоставленного функционера администрации президента США Дональда Трампа прозвучало заявление – в течение следующей недели, в Лондоне, может быть одобрено полноценное прекращение огня в Украине.

Также, глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил официальным лицам США — Киев «на 90%» поддерживает мирную инициативу Трампа, представленную в столице Франции на днях. В частности, на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио и два спецпредставителя Трампа, ознакомили европейских партнеров с документом, предусматривающим прекращение вторжения РФ в Украину.

Впрочем, один из источников отметил, что Москва, регулярно срывающая попытки Трампа достичь прекращение огня и заключить мирное соглашение, вряд ли присоединится к вышеописанному плану.

Помимо всего указанного, информатор издания добавил – намерения союзников заключаются в том, чтобы после 21 апреля провести обсуждения с российской делегацией, и выяснить, на чем настаивают обе стороны, и:

…Как только мы это поймем, тогда будут определены следующие шаги.

Ранее мы писали о том, что США допускают признание Крымского полуострова российским в рамках мирного соглашения.