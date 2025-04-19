Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал движения сопротивления «АТЕШ», на текущий момент в частях ЧФ РФ фиксируются панические настроения и падение морального духа.

В соответствии с данными агентурной сети «АТЕШ», в начале этого месяца поступила в штаб ЧФ РФ поступила директива из Кремля — в приказе порекомендовали применить дополнительные меры безопасности в периметре военных объектов Крымского полуострова, что, судя по всему, вызвано ожиданием атак Украины на вражескую инфраструктуру.

Уже сейчас в прибрежной зоне Севастополя, резервисты «БАРСа», облаченные в гражданскую одежду, проводят скрытное патрулирование. Также, оккупанты усилили охрану объектов и попытались спрятать военную технику. Кроме того, аннулированы все выходные дни для «освободителей».

В «АТЕШ» добавили:

…Россияне начали выполнять директиву Украины о прекращении договора о пребывании Черноморского флота РФ в Севастополе. Всего-то и понадобилось несколько успешных ударов по военным судам.

Ранее наш информационный портал писал о том, что США не исключают признание Крыма российским в рамках мирного соглашения с РФ.