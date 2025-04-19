Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал военно-аналитического OSINT-проекта DeepState, защитники Украины добились определенных успехов на Покровском направлении.

В соответствии со сведениями, которыми располагают военные аналитики, бойцы Сил обороны Украины, благодаря эффективным действиям, смогли отбросить на исходные позиции «вторую армию мира» в окрестностях Удачного. Данный населенный пункт расположен на Покровском участке фронта, приблизительно в 5-6 километрах от административной границы с Днепропетровщиной.

Также, украинская армия замедлила темпы наступления «освободителей» в районе Сухой Балки (рядом с Нью-Йорком в Донецкой области), а также под поселком Новым (на Лиманском направлении).

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ночь на пятницу, 18 апреля, украинские дроны атаковали базу оккупантов под Мариуполем.