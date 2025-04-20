Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное спикером ГУР Минобороны Андреем Юсовым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», после субботнего обмена военнопленными, соответствующие отечественные структуры разрабатывают идентичные операции, предусматривающие возвращение украинцев.

Исходя из слов Юсова, после полномасштабного вторжения РФ, Украина смогла вернуть более 5 500 граждан, как в рамках обменов, так и вне таких операций.

Представитель ГУР подчеркнул — вчерашний «предпасхальный» обмен является одним из крупнейших, если учесть весь период с момента начала войны. Данная операция подготавливалась продолжительное время, а сроки ее выполнения многократно переносились.

Кроме того, празднование Пасхи стало дополнительным фактором, позволившим указанному обмену состояться, то есть возвращение 277 защитников является прекрасным результатом, и символом того, что необходимо продолжать работу, вопреки сложности переговорного процесса с РФ.

Военный отметил — среди возвращенных защитников, есть тяжелобольные и тяжелораненые, которым гарантируется предоставление медицинской помощи и прохождение курса реабилитации.

Ранее мы писали о том, как в ВСУ комментировали «пасхальное перемирие», объявленное Путиным.