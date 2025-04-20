Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное секретарем парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардепом Романом Костенко на YouTube-канале «Radio NV», захватчики прибегают к новой тактике беспилотных ударов, поскольку получили собственные дронов на оптоволокне.

Исходя из слов Костенко, «вторая армия мира» более массово, чем Силы обороны нашей страны, использует оптоволоконные дроны. В частности, «освободители» прямо называют свой метод применения дронов «хантингом» (охота на английском) — вражеские БПЛА пролетают 10 километров, сажаются в скрытом месте и выжидают жертву. Когда рядом появляется грузовик или солдаты ВСУ, оккупанты просто поднимают оптоволоконные дроны и наносят удар.

Нардеп добавил — обычный FPV-дрон может лететь в одну сторону, и в конце маршрута необходимо «куда-то ударить», тогда как БПЛА на оптоволокне «имеют гарантированные поражения, ведь они могут выжидать [из-за неограниченности электропитания]».

Костенко резюмировал:

…Это проблема. И от них защититься очень сложно. И РФ, к сожалению, нас превосходит.

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали, куда захватчики нацелят основной удар во время нового наступления на Донетчине.