Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), накануне, 19 апреля, путинским войскам удалось продвинуться западнее и северо-восточнее Торецка (Бахмутский район Донетчины).

Как стало известно, подобные «успехи» оккупантов объясняются тем, что российский генералитет приказал передислоцировать подразделения беспилотников с Курского направления в район Калиновки (юго-западнее Торецка). Сейчас данные формирования армии Путина интенсивно действуют, стремясь усилить давление на ВСУ, чтобы продвинуться по направлению к Константиновке, овладение которой и станет ключевой целью российско-оккупационных войск в новом весенне-летнем наступлении.

Также, аналитики ISW отметили: «освободители» недавно изменили тактический подход к ведению штурмов на Торецком направлении — вместо бронетехники и пехотных групп, оккупанты используют мотоциклы для быстрого продвижения по полям, чтобы оперативно закрепиться на позициях, в ожидании подкрепления.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, как в ВСУ комментировали «пасхальное перемирие», объявленное Путиным.