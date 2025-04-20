Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт конгрессмена-республиканца Джо Уилсона, так называемое «пасхальное перемирие» свидетельствует о двуличности и лживости кремлевского тирана Владимира Путина.

Исходя из слов Уилсона, действия военного преступника Путин регулярно напоминают мировому сообществу о полной и абсолютной безнравственности и презрении к человеческой жизни, открыто проявляемых российским диктатором. В частности, кремлевский тиран постоянно отдает приказы об ударах по детскими площадкам, христианским пекарням, и, тем не менее, позволяет себе объявлять фальшивое «пасхальное перемирие», не прекращая вторжения, которое сам начал, и может остановить в любой момент.

Республиканец резюмировал:

История запомнит его [Путина] как слабого и жалкого человека. Благодарен за то, что мы вместе с Украиной.

Ранее мы писали о том, что США не исключают признание Крыма российским в рамках мирного соглашения.