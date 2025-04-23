Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), в соответствии с геолокационными кадрами, обнародованными 22 апреля, «освободители» переместились вдоль шоссе 38H-609 Суджа/Гуево южнее Олешни (юго-западнее Суджи, Курщина).

Исходя из данных, которыми располагают военные эксперты, не прекращаются ожесточенные бои рядом с селом Горналь. Один из кремлевских «военкоров» уверял — гора Фрагор (юго-западнее монастыря Святого Николая) оказалась в спорной «серой зоне».

При этом, российские спецслужбы утверждали — Силы обороны Украины якобы взорвали здания в монастыре, но «рупоры кремля» проговорились, — это армия Путина нанесла бомбовый удар ФАБ-1500 или ФАБ-3000 по позициям ВСУ на данном объекте.

Также, путинские войска продолжили наступления в северной части Сумской области, но не добились существенных «успехов»: захватчики пытались атаковать под Юнаковкой и вдоль линии Владимировка/Беловоды/Басовка.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Силах обороны рассказывали о «пасхальном перемирии» на Покровском направлении.