Как пишет «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко прозвучало заявление — защитниками фиксируется возрастание активности путинских войск на Волчанском направлении (Харьковщина), а также по направлению к Басовке и Журавкам на Сумщине.

Исходя из слов Демченко, если говорить о ситуации на границе с государством-террористом, то весьма активно вражеские подразделения действуют на Харьковском направлении: оккупанты периодически перебрасывают свой личный состав и средства к Липцам и Волчанску на Харьковщине, пытаясь штурмовать для расширения зоны боев.

Также, захватчики продолжают прибегать к тактике малых штурмовых групп под Басовкой и Журавками (Сумской отрезок границы), но предпочитают не использовать бронетехнику для прорыва границы, стремясь расширить «серую зону» малыми силами, чему, соответственно, мешают результативные действия бойцов ГПСУ.

Военные добавил — армия Путина чаще наносит удары вдоль указанных отрезков границы, применяя авиацию, артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также танки, минометы и дроны.

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали о ситуации на Сумском и Курском направлениях.