Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Politico, от главы британского Министерства по делам санкций Стивена Доти прозвучало заявление — Россия больше не получит игровых контроллеров/геймпадов, так как эти устройства могут быть использованы в войне против Украины, в частности, для управления беспилотными средствами поражения.

Исходя из слов Доти, Великобритания перекрыла стране-агрессору доступ к приобретению игровых контроллеров и прочих технологических решений, включая программное обеспечение для поиска и разработки новых нефте- и газовых скважин.

Чиновник подчеркнул — Лондон использует все доступные возможности, чтобы «задушить российскую военную машину», там самым спасая жизни украинцев и защищая британский бизнес-сектор от циничной эксплуатации со стороны РФ.

Кроме того, обновленным британским санкционным пакетом предусматривается введение запрета на продажу РФ инновационного программного обеспечения и технологий, которые могут применяться в оборонной и энергетической сферах государства-террориста.

Доти резюмировал:

…Полностью запрещаем поставки в Россию контроллеров для видеоигр, чтобы предотвратить их использование в пилотировании БПЛА на фронте, а это означает, что игровые приставки больше не будут перепрофилированы для убийств в Украине.

Ранее мы писали о том, что Трамп жаловался — ему трудно договариваться с Зеленским о мирном соглашении.