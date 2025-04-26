Как информирует «НБН» со ссылкой на материал LRT, от президента Литвы Гитанаса Науседы прозвучало заявление — вариант, предусматривающий возможное официальное признание аннексированного Крыма частью страны-агрессора, окажется «бомбой замедленного действия».

Исходя из слов Науседы, если мировое сообщество осуществит вышеописанное, то есть то, что предлагается администрацией США, и признает Крымский полуостров де-юре российским, подобная «бомба замедленного действия», будет взрываться и детонировать постоянно, и потому такие «красные линии» не следует пересекать.

Литовский лидер добавил — перед принятием указанного сомнительного решения, необходимо, в первую очередь, ознакомиться с мнением Украины, которая подверглась нападению со стороны РФ, так как наша страна понесла колоссальные потери. В частности, в Украине пострадало очень много людей, не принимавших прямого участия в боевых действиях [гражданских], а также разрушены объекты инфраструктуры и экономика.

Науседа резюмировал:

Так разве они [украинцы] не имеют права сказать очень важное слово о том, что они думают об этих предложениях [признании Крыма российским]?

Ранее мы писали о том, почему в МИД Польши посоветовали России отдать Китаю Владивосток.