Как информирует «НБН» со ссылкой на результаты совместного социологического исследования, проведенного изданием The New York Times и учреждением Siena College, большая часть респондентов-американцев не одобряет методы, которыми американский лидер Дональд Трамп намеревается завершить войну РФ против Украины.

В соответствии с данными указанного соцопроса, 56 процентов американцев, в целом, не согласны с подходом Трампа, направленным на завершение войны. Кроме того, 42 процента респондентов категорически не одобряют переговорную позицию новой администрации США.

Впрочем, 35 процентов опрошенных выказали поддержку действиям Трампа: 20 процентов — «решительно одобряют», еще 15 процентов — «в определенной степени» согласны, а 9 процентов — затруднились четко ответить на поставленный вопрос.

Также, среди избирателей-республиканцев 74 процентов поддерживают президента США, а 90 процентов приверженцев Демократической партии выступили против переговорной политики Трампа.

Еще 62 процента независимых избирателей отвергают подходы главы Белого дома к урегулированию войны в Украине, и только 29 процентов — поддерживают Трампа.

Ранее мы писали о том, что Зеленский отвечал, при каких условиях РФ сможет победить в войне против Украины.