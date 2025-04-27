Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль Харьковской облпрокуратуры, в субботу, 26 апреля, около 9 часов 30 минут вечера, «вторая армия мира» нанесла авиаудар по поселку Купянск-Узловой.

Как стало известно, в результате этой первой воздушной атаки «освободителей», повреждены более 10 частных жилых домовладений, и вспыхнули пожары. Также, травмирован 60-летний местный житель, а женщина такого же возраста — получила ожоги: пострадавшие своевременно госпитализированы в ближайшее медучреждение. В соответствии с предварительными данными, захватчики применили модифицированную фугасную авиабомбу (ФАБ-500).

Кроме того, около 10 часов субботнего вечера, враги нанесли схожий авиаудар по Купянску, угодив в жилой сектор: частично разрушены более 15 домовладений, погиб 88-летний мужчина, и у двух женщин — острая стрессовая реакция.

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Ранее наш информационный портал писал о том, что в DeepState опровергли заявления страны-агрессора относительно «освобождения» Курской области.