Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, прозвучавшее от начальника отдела коммуникаций 24 отдельной механизированной бригады им. короля Даниила Ивана Петричака в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», ситуация в Часовом Яру остается достаточно динамичной и «горячей» — именно сюда армия Путина подтягивает свои резервы, наращивая наступательный потенциал и усилия давление со всех флангов.

Исходя из слов Петричака, вышеописанные факторы свидетельствуют — захватчиками поставили определенные задачи, выполнить которые необходимо к «сакральной» для РФ дате, — 9 мая.

В частности, военный указал — путинские войск несут колоссальные потери под городом Часов Яр, однако не отступают. Периодически, оккупанты бросают в бой тяжелую бронетехнику, стремясь плотную подвозить к позициям ВСУ своих пехотинцев. Впрочем, благодаря действиям защитников, данная техника постоянно «горит», так как дроны выявляют передвижение танков и БТР.

Также, российская «живая сила», время от времени, пытается воспользоваться эффектом неожиданности: малые группы передвигаются на протяжении недели, а потом, в один момент, на штурмы отправляют большое количество бронетехники.

Петричак резюмировал:

Эффект неожиданности будто должен дать какой-то результат, но не дает, оккупанты несут потери.

Фото — deepstatemap.live

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