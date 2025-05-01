Как пишет «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от уполномоченного ВРУ по вопросам соблюдения прав человека (омбудсмена) Дмитрия Лубинца прозвучало заявление — в Украине значительно возросло количество обращений граждан относительно нарушений их конституционных свобод в период проведения мобилизационной кампании.

Исходя из слов Лубинца, в течение прошлого года он получил 1 560 обращений от украинцев, посчитавших, что их права проигнорированы во время осуществления мобилизационных мероприятий.

Омбудсмен полагает, что ситуация лишь ухудшается. В частности, впервые за время его каденции, работникам Офиса омбудсмена ограничили доступ к особе, которая нуждалась в оказании правовой защиты.

Впрочем, Лубинец добавил — несколько улучшилась реакция на вышеописанные инциденты со стороны отечественного оборонного ведомства и правоохранительных структур: чаще открываются уголовные производства, и нарушения со стороны представителей ТЦК/СП начинают получать соответствующую правовую оценку.

Омбудсмен резюмировал:

…Вижу, что все, кто нарушают права человека, — делают это незаконным способом. Придет точно время, когда они получат юридическую оценку своих действий.

Ранее мы писали о том, что в DeepState показывали, сколько украинских территорий РФ оккупировала за апрель.