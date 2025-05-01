Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материал, обнародованные в Telegram-профиле мэра Одессы Геннадия Труханова, ударом государства-террориста, преимущественно повреждены объекты городской гражданской инфраструктуры.

Исходя из слов Труханова, на территории Киевского района, по состоянию на 11 часов дня, задокументированы повреждения в 56 квартирах, часть которых, расположенных на верхних этажах, — фактически разрушены. Всего в многоэтажке разбито около 700 оконных пролетов. Также, специалисты продолжают обследовать конструкции данного наиболее поврежденного дома, и, в случае возникновения угрозы, будет принято решение об отселении жильцов.

Кроме того, на территории Хаджибейского района повреждено около 10 частных домовладений, а еще одно — полностью разрушено. Зафиксировано серьезное повреждение трехэтажного жилого здания, на верхнем этаже которого оккупанты убили пожилую супружескую пару.

Труханов добавил: четверо травмированных обстрелом остаются в больницах, а еще 11 — продолжат лечение амбулаторно.

Фото — t.me/truonline

Фото — t.me/truonline

Фото — t.me/truonline

Фото — t.me/truonline

Ранее мы писали о том, что Силы обороны начали новую фазу наступательной операции в Курской области.