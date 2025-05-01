Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное спикером оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Виктором Трегубовым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», оккупанты не менее 2 лет стремятся окружить указанный город, но для выполнения такой задачи необходимо предварительно оккупировать Торецк, Часов Яр или перерезать логистику ВСУ на Покровском направлении.

Исходя из слов Трегубова, ожесточенные бои под Торецком, Покровском и Часовым Яром не прекращаются довольно продолжительное время, однако «освободителям» не удалось достичь существенного успеха.

В частности, ключевые штурмовые действия армии Путина направлены на Покровск, и именно здесь захватчики потерпели наибольшую неудачу, что рассредоточило, рассеяло и попросту растратило вражеские силы. Таким образом, охват Константиновки маловероятен, поскольку, — «они сами себя лишили какой-то возможности».

Военный добавил — выход российско-оккупационных войск на административные границ Днепропетровской области, не откроет для государства-террориста никаких дополнительных военных преимуществ, так как данные рубеж является лишь «черточкой на карте», которая не окажет влияния на оперативную ситуацию.

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что Сырский называл количество целей, пораженных дронами ВСУ в прошлом месяце.