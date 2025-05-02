Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Мы-Украина», от представителя оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Луганск» Дмитрия Запорожца прозвучало предупреждение — армия Путина сосредотачивает резервы возле Часового Яра, в основном, состоящие из живой силы, а также стягивает бронетехнику и подвозит боеприпасы в темное время суток.

Исходя из слов Запорожца, Силы обороны пытаются достать противника огнем, чтобы минимизировать последствия указанных действий, то есть попросту не допустить накопления, как минимум, боекомплектов. Также, о степени подготовки вражеского личного состава пока мало что известно, так как противник не задействовал эти резервы в бою.

Существует некоторая вероятность — в штурмах Часового Яра станет участвовать обученный личный состав, который усилят небольшим количеством бронетехники. Впрочем, когда российский генералитет решится отдать приказ о начале данного штурма, — «пока непонятно», и враги выжидают потенциального «перемирия», чтобы интенсифицировать логистические мероприятия, то есть закончить подготовку к активизации наступательных действий.

Фото — deepstatemap.live

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