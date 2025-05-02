Как информирует «НБН» со ссылкой на лаконичные сведения, обнародованные в Telegram-канале народного избранника Ярослава Железняка, отечественный парламент не станет рассматривать ратификацию соглашения по разработке украинских месторождений полезных ископаемых в течение этой недели.

Исходя из слов нардепа Железняка, процесс голосования за ратификацию данного Соглашения, заключенного США и Украиной, планируется осуществить не ранее следующей недели, а конкретнее, — в четверг, 8 мая.

Следует отметить, что указанная договоренность является бессрочной, или через десятилетие украинская и американская стороны смогут перейти к распределению прибылей, а через 20 лет — поднять вопрос относительно аннулирования документа.

При этом, глава Белого дома Дональд Трамп уже успел заявить — США получат более 350 млрд долларов после подписания соглашения по полезным ископаемым, что перекроет расходы на военную поддержку Украины в период президентства Джозефа Байдена.

Ранее мы писали о том, что Трамп после увольнения Уолтца может взяться за кадровые «чистки» в Белом доме.