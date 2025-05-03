Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Politico, госсекретарю Марко Рубио, судя по всему, предложат на полгода занять пост советника президента США Дональда Трампа.

В соответствии с данными источников, Рубио одновременно будет исполнять обязанности главы Госдепа США и советника по нацбезопасности.

Неуказанный функционер из Белого дома подчеркнул — Рубио не стремился к назначению на данную должность, но Трамп и Уайлз попросили госсекретаря оперативно вмешаться в ситуацию, и взять «более полный контроль» над ведомством, контролирующим внешнюю политику администрации США.

По мнению еще одного неназванного чиновника Белого дома, Рубио является квинтэссенций командного игрока, готового взять на себя выполнение любой задачи, очерченной Трампом, не исключая сложные или рискованные сценарии. В частности, Рубио не только обеспечит стабильность, но и «переориентирует» Совет нацбезопасности, чтобы подчиненные «полностью отражали видение президента».

Кроме того, Рубио — «идеальный человек» для отыгрывания вышеописанной роли, так как ознакомлен с процессом и тонкостями внешней политики, и наладил максимальное взаимодействие с будущей командой, что, на фоне преданности госсекретаря Трампу, является одним «из его самых больших козырей».

Ранее мы писали о том, что администрация США запланировала масштабное сокращение сотрудников ЦРУ и разведслужб.