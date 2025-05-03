Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Украина», от президента Владимира Зеленского прозвучало предупреждение – наше государство не может быть ответственным за инциденты, которые, возможно, произойдут 9 мая в Москве на параде, куда РФ пригласила иностранных гостей.

Исходя из слов Зеленского, поскольку Кремль в состоянии самостоятельно совершать касательно таких гостей любой тип сомнительных действий, и потенциально готов переложить вину за различные нестандартные ситуации на Киев, украинская сторона, в свою очередь, не несет ответственности за то, что, возможно, случится в стране-агрессоре.

Гарант добавил – российские структуры пообещали обеспечить безопасность странам-участницам парада, и потому Украина никаких гарантий давать не намерена, так как не знает, что РФ «будет делать в эти даты». Президент подчеркнул – речь идет о поджогах, подрывах и идентичных терактах, вину за которые, традиционно, возложат на Украину.

Зеленский резюмировал:

Мы не рекомендуем вам [странам-участницам парада] с точки зрения безопасности посещать РФ. А если вы это делаете — не спрашивайте нас. Это ваше личное решение.

Ранее мы писали о том, что ФСБ готовит масштабные «украинские» теракты в РФ на 9 мая.