Как информирует «НБН» со ссылкой на материал сербских изданий Novosti и Kurir, власти Латвии и Литвы запретили самолету сербского президента Александра Вучича следование через свое воздушное пространство на пути в страну-агрессор.
Как стало известно, поначалу вышеописанный запрет наложила Литва, а уже потом идентичные действия предприняла Латвия.
Как отмечают в иноСМИ, латвийское правительство запретило данный сомнительный полет через свою территорию, так как посещение Москвы Вучичем является политически деликатной темой. Аналогично свои действия объяснили в Литве — ограничения введено вследствие возникновения технических и дипломатических непростых вопросов.
Следует отметить, что схожий запрет коснулся премьер-министра Словакии Роберта Фицо — Литва и Польша не разрешили его самолету входить в свое воздушное пространство.
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