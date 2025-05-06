Венгерский премьер-министр на своей странице в соцсети Х снова раскритиковал вступление Украины в Европейский Союз. Орбан считает, что его страну приняли в организацию, так как это было выгодно государствам-членам.

По его словам, членство Украины в Евросоюзе будет не «добавленной стоимостью», а «невыгодным соглашением» и «бременем», информирует издание «НБН».

Также представитель Будапешта назвал «большой ошибкой» передачу европейских финансов Киеву, вместо того, чтобы направить эти средства на поддержание экономики организации, которая столкнулась с трудностями.

Напомним, недавно в интервью радио Kossuth глава венгерского правительства жаловался на то, что его страна потеряла миллиарды евро из-за войны в Украине. Политик утверждал, что Будапешту придется платить за вступление соседнего государства в ЕС.

Как сообщалось, соцопрос показал, сколько жителей Венгрии не хотят, чтобы Орбан продолжал занимать должность премьер-министра.