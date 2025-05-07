Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное представителем оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Виктором Трегубовым на YouTube-канале «Радіо Свобода», защитники не верят в прекращение огня на 9 мая, так как и «пасхального перемирия» на фронте фактически не было.

Исходя из слов Трегубова, апрельское перемирие на половине направлений практически не наблюдалось: на северных участках фронта оккупанты лишь чуть-чуть снизили интенсивность боевых действий, и, преимущественно, это объясняется перегруппировкой, в частности, под Купянском.

Военный добавил — на прочих направлениях фронта затишья не было: дело касается Покровского, Торецкого, Краматорского и Новопавловского отрезках передовой. Подобный вариант «перемирия», оглашаемый на паре участков, можно считать «перекуром». Силы обороны не станут ожидать какого-либо прекращения огня, поскольку армия Путина даже не готовится к этому «мирному жесту».

Спикер «Хортицы» подчеркнул — Путин стремится или обезопасить свой парад на 9 мая, или потом переложить вину за срыв «мирной инициативы» на Украину, и резюмировал:

Пасхального перемирия мы не почувствовали, майского тоже не увидим.

Ранее мы писали о том, что в Раду направят ряд законопроектов по подготовке населения к национальному сопротивлению.