Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «УНИАН», от Василия Андрусяка, являющегося партнером MORIS и руководителем практики налогового права, прозвучало пояснение — «де-юре» 2 000 гривен в год, — сумма, не подлежащая налогообложению (в соответствии с нормами действующего законодательства — 25 процентов от «минималки» в 8 000 гривен).

В перспективе, государство должно взимать налоги со всех переводов на карту, превышающих 2 000 гривен, но с учетом поправки на то, являются ли эти деньги доходом. Также, физлицу можно не платить налоги, если средства одолжили, или деньги стали подарком от членов семьи 1-2 степеней родства.

Впрочем, если особа, перечислившая средства, не является родственником, и как подарок «сбросит» на карту не менее 100 000 гривен, то получатель будет обязан заплатить налоги, так как получил доход.

В целом, для любой разновидности доходов, украинским законодательством предусмотрена базовая ставка:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18 процентов;

военный сбор — 5 процентов.

Подарки, сделанные дальними родственниками или знакомыми, затрагивает пониженная ставка НДФЛ в 5 процентов, но, если не подписать и нотариально не заверить договор дарения, налоговики станут трактовать перечисленные средства как «другой доход», с которого следует отчислить в пользу государства 18 процентов.

Ранее мы писали о том, как выросли зарплаты украинских чиновников в 2025 году.