Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале «Суспільне.Новини», военным трех подразделений Сил обороны, задействованных на Покровском направлении и на южном участке фронта, дали распоряжение открывать огонь по «второй армии мира» исключительно в ответ.

Вопреки вышеописанному распоряжению, и уверениям российского диктатора Путина о прекращении огня, украинские военные продолжают фиксировать нарушение режима «перемирия», предложенного РФ.

В частности, с полуночи четверга, 8 мая, не прекращаются артиллерийские обстрелы позиций ВСУ, а также «освободители» интенсивно используют различные типы тяжелого вооружения, в том числе, FPV-дроны. Кроме того, в Херсонской области идут активные позиционные бои.

Следует отметить, что идентичное распоряжение защитники получали от командования ВСУ и в период «пасхального перемирия», в которое тоже не наблюдалось серьезного «затишья».

Ранее мы писали о том, как в ВСУ высказывались о «парадном перемирии» Путина.