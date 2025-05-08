Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «BBC-Украина», от главы оборонного комитета парламента Александра Завитневича прозвучало пояснение — при обсуждении указанного документа, опускается слово «демобилизация», поскольку данный термин, априори, не применяется в период действия военного положения.

Исходя из слов Завитневича, во время дискуссий о принятии законопроекта, лишь поднимаются вопросы, касающиеся сокращения сроков службы. В частности, предлагается введение 6-месячных или годовых отпусков для защитников, — «чтобы человек, как минимум, восстановился».

Также, законодатели затрагивают тематику обязательности прохождения курсов восстановительной помощи: речь идет об оценке морально-психологического состояния бойцов ВСУ, а также выявлении сопутствующих болезней, в том числе, из-за последствий ранений.

Нардеп добавил — все указанное обсуждается с Минобороны и Генштабом, но следует учитывать влияние интенсивности боевых действий на передовой в Украине.

Таким образом, лишь если у Украины будет резерв сил, например, в 10 000 подготовленных человек, тогда идентичную численность личного состава можно «отправить с фронта». При этом, Генеральный штаб не предоставляет информации, располагают ли ВСУ таким количеством людей, то есть рассмотрение законопроекта о мобилизации в краткосрочной перспективе — маловероятно.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ резко высказывались о «парадном перемирии» Путина.