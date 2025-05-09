Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Прокуратуры Сумщины, «вторая армия мира» не прекращает обстреливать приграничный регион Украины, вопреки «парадному перемирию», односторонне объявленному кремлевским тираном Владимиром Путиным.

В соответствии с данными правоохранителей, вечером четверга, 8 мая, «освободители» сбросил на территории Речковской общины Сумского района 8 управляемых авиационных бомб (судя по всему, речь идет о КАБах).

В облпрокуратуре подчеркнули — лишь утром пятницы, 9 мая, в периметре одного из домовладений было обнаружено тело 63-летней женщины без признаков жизни.

Прокуроры, при поддержке сотрудников прочих правоохранительных структур, продолжают документировать последствия циничной российской атаки, осуществленной в преддверии «дня победы».

Фото — t.me/prokuraturasumy

Фото — t.me/prokuraturasumy

Фото — t.me/prokuraturasumy

Фото — t.me/prokuraturasumy

Ранее наг информационный портал писал о том, что в Defence Express объясняли, почему армия Путина приостановила наступление на Запорожье.