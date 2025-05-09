Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», от военного эксперта проекта Defence Express Ивана Киричевского прозвучало пояснение — несмотря на многочисленность попыток, «вторая армия мира» не состоянии прорвать оборонительную линию ВСУ на Запорожском направлении.

Исходя из слов Киричевского, «освободители» не намерены отказываться от продвижения в сторону Запорожья, но такие планы российского генералитета вряд ли выполнимы в краткосрочной перспективе. Оккупанты смогли захватить много территорий на Южном участке фронта в начале полномасштабного вторжения лишь потому, что на тот момент у Сил обороны там не было ни достаточного личного состава, ни возведенных укреплений.

Эксперт добавил: речь идет о тех же факторах, которые не позволили Украине развить успех на юге в 2023 году, — большой открытой местности и укрепленном плацдарме противника, что сейчас работают и против захватчиков.

Киричевский подчеркнул — приходится смириться с тем, что оккупанты регулярно наносят удары по Запорожской области, тем самым демонстрируя свое стремление продвигаться, но, после нескольких подобных попыток, путинские войска берут «оперативную паузу», так как:

…Успешно наступать в степи можно только тогда, когда там нет войск противника. Наши войска там есть, поэтому россияне делают то, что им положено — умирают.

Фото — espreso.tv

Ранее мы писали о том, что Силам обороны приказывали отвечать огнем на нарушения «перемирия» оккупантами.