Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», по мнению полковника британской армии в отставке, военного эксперта Глена Гранта, угроза наступления «второй армии мира» на Одессу сохранится в долгосрочной перспективе.

Исходя из слов Гранта, он полностью согласен с прогнозированием Кларка, поскольку с любого ракурса, стратегия страны-агрессора абсолютно понятна: Путин стремится не столько к территориальному продвижению, сколько к полноценному контролю над территорией Украины.

Британский эксперт полагает — путинским войска можно не доходить до Львова, и цель российского генералитета совершенно в другом. В частности, Москве необходим «рычаг влияния», ключевой составляющей которого является Одесса.

Грант уверен — если у России получится оккупировать Одессу, «освободители» смогут «эффективно задушить» Украину — в финансовой, экономической и политической сферах (видимо, речь идет о перекрытии единственного морского пути, посредством которого реализуется вывоз отечественной агропродукции в иные страны мира).

Экс-полковник резюмировал:

Угроза наступления на Одессу будет оставаться всегда. И вполне возможно, что она реализуется тогда, когда этого будут ожидать меньше всего.

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