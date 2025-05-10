Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, правительство Ирана в краткосрочной перспективе планирует передать государству-террористу установки/комплексы, необходимые для запуска баллистических ракет малой дальности Fath-360.

В сентябре 2024 года, спецслужбы США предупреждали — Иран морем отправил партию баллистических ракет в РФ, но «забыл» доставить пусковые установки.

Предполагаемая поставка пусковых установок Fath-360, если ее осуществит Иран, поможет стране-агрессору в усилении атак на Украину, тем самым подтвердив углубление сотрудничества Москвы и Тегерана в «сфере безопасности».

По мнению аналитиков, развертывание Fath-360 позволит РФ сберечь запасы более современных ракет, таких, как «Искандер-М», чтобы чаще наносить дальние удары по критически-важной инфраструктуре Украины, существенно перегрузив систему ПВО нашей страны.

Кроме того, переброска иранских ракет в Россию, вероятно, минимизирует усилия президента США Дональда Трампа, нацеленные на заключение соглашения о прекращении огня, и отдалит мирные переговоры между Киевом и Москвой.

Ранее мы писали о том, что РФ убирает с Дальнего Востока системы ПВО, размещая муляжи.