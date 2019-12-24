Интеграция Беларуси в Россию – Лукашенко сообщил, за кем будет последнее слово

За рубежом
Родион Власов0
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Фото: РБК

Президент Республики Беларусь всегда неоднозначно высказывался насчет углубленного сотрудничества с Российской Федерации. Сегодня же, 24 декабря, он сообщил о том, что это решение должен принят не он, а белорусский народ.

Об этой информации сообщило издание Depo, сославшееся на интервью российских СМИ, передает «НБН».

Александр Лукашенко отметил, что он не боится выборов общего президента Российской Федерации и Республики Беларусь. Хотя подробности этого заявления не раскрывались, неизвестно, как именно будет избираться лидер для единого государства.

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Стоит отметить, что Владимир Путин и Александр Лукашенко запрещали то, что Беларусь потеряет свой суверенитет. На этом же фоне стороны обменивались достаточно резкими заявлениями насчет полноценного объединения под эгидою Российской Федерации. Как пример, Путин не так давно заявлял о том, что РФ не готова датировать белорусскую экономику в полном объеме.

Иными словами, пока сложно говорить о том, что решили оба лидера. Однако в Республике Беларусь общественность оценила высказывание своего лидера о том, что только народ должен решать, хочет ли он быть в составе России.

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Напомним, Зеленский подготовил варианты переформатирования Кабмина – сколько министров будет уволено.


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