В Китае зафиксировали первую смерть от неизвестного вируса

От болезни скончался 61-летний мужчина.

Смерть зафиксирована в китайском городе Ухань: именно здесь мужчина умер от пневмонии, которую вызвал неизвестный для медиков вирус.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на зарубежные СМИ.

При этом китайские врачи подчеркивают, что мужчина имел проблемы со здоровьем ещё до того, как у него обнаружили вирусную пневмонию. Сообщается, что он имел хроническое заболевание печени и опухоль в брюшной полости.

Добавим, что в Китае зафиксировали более 40 случаев заболевания пневмонией, которую вызывает неизвестный вирус.

Одна из версий гласит, что источником заболевания стали продукты из местного рынка с морепродуктами. Именно здесь делали покупки все заболевшие.

Напомним, ранее мы писали, что в Китае вспышка вирусной пневмонии.