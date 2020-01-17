В Китае зафиксирована вторая смерть от неизвестного вируса

По симптоматике болезнь напоминает пневмонию.

Китайские чиновники сообщили, что в стране умер ещё один человек, который болел неизвестным для врачей вирусом.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ВВС«.

Новая смерть зафиксирована в г. Ухань, где и произошла вспышка этой неизвестной болезни. Согласно предварительной информации, погибшему больному было 69 лет.

На данный момент болезнь идентифицировали как коронавирус: он может вызвать множество болезней, начиная от обыкновенной простуды, к тяжкому острому респираторному синдрому (ТОРС), который может привести к смерти.

ТОРС в начале 2000-х годов уже «разгуливал» по миру и тогда унес жизни более 700 людей во всем мире. Тогда вспышка вируса также началась в Китае и в общей мере ТОРС переболели более 8000 людей из разных стран.

Добавим, что вспышка неизвестной болезни в Китае началась в декабре 2019 года. Неизвестный вирус был обнаружен у 60 людей.

Более того, таким же вирусом были поражены жительница Таиланда и житель Японии — оба перед болезнью посещали город Ухань.

Напомним, ранее мы писали, что в Китае зафиксировали первую смерть от неизвестного вируса.