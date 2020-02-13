Внук экс-президента Казахстана Назарбаева рассказал о масштабных коррупционных схемах между РФ и Казахстаном

На своей странице в Facebook Айсултан рассказал, что между парламентами двух стран существуют коррупционные газовые схемы. Внук бывшего президента Казахстана также попросил политического убежища у Великобритании, так как признался о давлении со стороны семьи.

Об этом передаёт «НБН«.

Айсултан поведал, что Россия украла у народа Казахстана миллиарды долларов, благодаря некой коррупционной схеме:

«Я имею в виду газовый контракт, благодаря которому российский «Газпром» буквально за копейки покупает казахстанский газ. Существует некая прокладная компания, которая приносит прибыль в 1,5 млрд долларов в год. Деньги попадают в Сингапур и там уже их делят между верхушкой российской власти».

В частности, эти деньги попадают в руки Путина, Миллера и других чиновников:

«Получает от этой сделки прибыль и Казахстан. 700 миллионов долларов в год распределяют между собой Тимур Калибаев (глава Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy) и бизнесмен Кайрат Боранбаев — мой бывший тесть».

Айсултан добавил, что когда его мама со своим мужем захотела присвоить себе данный контракт, то начался большой скандал:

«Я оказался в центре их жадности. Мама давила на меня, чтобы я ничего не рассказывал. Она даже принудительно отправила меня в больницу».

Напомним, ранее мы писали, что внук бывшего президента Казахстана рассказал, что на самом деле он его сын.