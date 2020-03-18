Я должен сказать, откуда он пришел – Трамп выступил с заявлением по поводу коронавируса

Появилась реакция президента США Дональда Трампа на высказывания представителя МИД Китая о том, что коронавирус в Ухань могли завезти американские военные. Глава Белого дома заявили, что «это все ложь». По его словам, военные США никак не причастны к вспышке коронавируса на территории китайского Уханя.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на издание NewFormat.

Американский президент выступил в защиту своих военных. Он ответил на обвинения МИД Китая, о том, что якобы американские военные завезли в Ухань неизвестный вирус.

Глава Белого дома заявил, что он не собирается спорить по этому вопросу и напомнил всему миру, что вирус появился в Китае.

«Я должен сказать, откуда он пришел. Вирус пришел из Китая», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что США не причастны к вспышке коронавируса в КНР. Кроме того, глава Белого дома заявил, что КНР распространяет «фейковую» информацию. Трамп призвал власти Китая не делать этого.

Таким образом, США отрицают обвинения Китая.

Напомним, что ранее в МИД Китая озвучили версию, согласно которой, американские военные могут быть виновными в появлении неизвестного вируса в городе Ухань.

Ранее мы сообщали, что из-за коронавируса РФ просит снять с нее санкции.