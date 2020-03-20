Путин не собирается проходить тест на коронавирус — Песков

Росссийский президент не собирается сдавать тест на коронавирус, после того как 18 марта посетил аннексированный Крым.

Об этом рассказал пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков, сообщает «НБН» ссылаясь на «Крым.Реалии«.

«Владимир Путин чувствует себя хорошо, надобности проходить тест нет. Нет никаких симптомов, он продолжает работать».

При этом Песков отметил, что все, кто в Крыму (и не только) контактировал с Путиным, перед этим прошли тест на коронавирус:

«Мы думаем, что это полностью оправданная мера. Это предосторожность. Те, с кем работает президент, люди, которые его окружают, как раз и должны быть предельно осторожными».

Напомним, ранее мы писали, что Путин отличился странным высказыванием об украинцах.