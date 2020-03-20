У нас начинается дефицит – Лукашенко рассказал, с какой просьбой к нему обратились россияне

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что российские ретейлеры начали обращаться с просьбою о поставке продуктов питания из Республики Беларусь. По словам белорусского лидера, случилось это после того, как РФ закрыла границу с РБ из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Капитал».

По словам Лукашенко, после того, как РФ закрыла границы с Республикой Беларусь, ретейлеры из РФ начали обращаться к ним, с просьбой обеспечить их поставкой продуктов питания.

«Дайте нам продукты питания, потому, что у нас начинается дефицит»,-цитирует Лукашенко обращение российских ретейлеров.

Лукашенко заявил, что Беларусь окажет поддержку россиянам и будет поставлять партии с продуктами питания. Но, он отметил, что «цена будет уже другая».

Кроме того, белорусский лидер поспешил успокоить граждан своей страны и заявил, что дефицита продуктов питания не будет. Он призвал их не поддаваться панике и не создавать в магазинах и супермаркетах ажиотажа.

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