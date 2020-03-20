В Москве чуть не убили посла Финляндии: Кремлю грозит международный скандал

В Москве произошло абсурдное ДТП, жертвой которого стал посол Финляндии и его пожилой водитель. Проезжая сквозь арку дома на машину упало увесистое стекло с реконструированного дома. Причины халатного ремонта в центре столицы России еще устанавливаются.

Об этом сообщает «Комсомольская правда», передает «НБН».

Событие произошло прямо в центре Москвы на Арбате. Посол совершал рабочую поездку в служебном BMW, за рулем был его 60-летний водитель. Крайне удачным оказалось то, что автомобиль выявился достаточно прочным и сумел выдержать падение увесистого стекла с большой высоты. Однако такая случайность вызывает ряд вопросов и обеспокоенность со стороны пострадавших лиц и мировой общественности. Если бы обстоятельства сложились иным образом, то в центре Москвы из-за халатности и отсутствия контроля, могли погибнуть люди.

Посол Финляндии не стал дожидаться правоохранителей, сел в другую машину и поспешно покинул место инцидента. В настоящее время местная полиция выясняет, почему строительные работы проходили без соблюдения элементарных мер безопасности.

Напомним, как сообщалось ранее, Путин едко ответил на насмешки в свой адрес: напряженное интервью с главой РФ.