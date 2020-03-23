Коронавирус в мире: COVID-19 поразил 339 259 жителей Земли
По последним данным, коронавирусом заболели 339 259 людей во всем мире: из них 14 717, к сожалению, скончались, а 98 840 — успешно побороли вирус.
Об этом пишет «НБН» основываясь на данных онлайн-карты распространения коронавируса.
Несмотря на то что, что в Китае уже давно упал пик заболеваемости, а в некоторых регионах больше нет новых заболевших, эта страна всё равно пока носит первенство по числу пораженных вирусом: 81 454 заболевших, 3 274 смерти и 72 817 выздоровлений.
Но вот первенство, по числу смертельных случаев, занимает Италия. Эта европейская страна стала новым эпицентром распространения коронавируса. На сегодня здесь 59 138 заболевших, 5 476 смертей и 7 024 выздоровлений.
Очень резко выросло число зараженных в США: 35 224 больных, 471 умерших и 176 выздоровевших. Наиболее критическая ситуация складывается в Нью-Йорке — этот американский город стал эпицентром коронавируса в США.
Также, довольно много зараженных есть и в Испании: 28 768 заболевших, из которых 1 772 умерли и 2 575 вылечились.
В Германии уже 24 873 заболевших, 94 смерти и 266 случаев выздоровления.
Куда меньше стал распространяться COVID-19 Ираном: 21 638 заболевших, 1 685 умерших и 7 913 выздоровевших.
Во Франции заболело 16 243 людей, 676 скончалось и 2 201 успешно вылечились.
В иных странах мира ситуация с коронавирусом складывается так:
- Южная Корея — 8 916 заболевших/111 смертей/3 166 выздоровлений
- Швейцария — 7 474/98/131
- Великобритания — 5 745/282/137
- Нидерланды — 4 217/180/3
- Австрия — 3 582/16/9
- Бельгия — 3 401/75/340
- Норвегия — 2 385/7/6
- Швеция — 1 934/21/16
- Португалия — 1 600/14/5
- Австралия — 1 562/6/97
- Бразилия — 1 546/25/2
- Дания — 1 545/13/3
- Канада — 1 469/21/14
- Малайзия — 1 306/11/139
- Израиль — 1 238/1/37
- Турция — 1 236/30/0
- Чехия — 1 120/1/6
- Япония — 1 101/41/235
- Ирландия — 906/4/5
- Пакистан — 803/6/13
- Люксембург — 798/8/6
- Эквадор — 789/14/3
- Таиланд — 721/1/52
- Польша — 649/7/13
- Чили — 632/1/8
- Финляндия — 626/1/10
- Греция — 624/15/19
- Исландия — 568/1/5
- Индонезия — 514/48/29
- Саудовская Аравия — 511/0/17
- Катар — 494/0/33
- Сингапур — 455/2/144
- Россия — 438/1/16
- Румыния — 433/3/64
- Индия — 425/8/24
- Словения — 414/2/0
- Филиппины — 396/33/18
- Перу — 363/5/1
- Бахрейн — 334/2/149
- Египет — 327/14/56
- Эстония — 326/0/4
- Мексика — 316/2/4
- Панама — 313/3/1
- ЮАР — 274/0/2
- Аргентина — 266/4/27
- Хорватия — 254/1/5
- Ливан — 248/4/8
- Ирак — 233/20/57
- Колумбия — 231/2/3
- Сербия — 222/2/2
- Доминиканская Республика — 202/3/0
- Алжир — 201/17/65
- Тайвань — 195/2/28
- Армения — 194/0/2
- Кувейт — 188/0/30
- Болгария — 187/3/3
- Словакия — 185/0/7
- Латвия — 180/0/1
- Сан-Марино — 175/20/4
- Венгрия — 167/7/16
- Уругвай — 158/0/0
- ОАЭ — 153/2/38
- Литва — 143/1/1
- Коста-Рика — 134/2/2
- Босния и Герцеговина — 126/1/2
- Марокко — 115/4/3
- Вьетнам — 116/0/17
- Северная Македония — 115/1/1
- Андорра — 113/1/1
- Иордания — 112/0/1
- Новая Зеландия — 102/0/0
- Кипр — 95/1/3
- Молдова — 94/1/1
- Мальта —90/0/2
- Албания — 89/2/2
- Бруней — 88/0/2
- Камбоджи — 86/0/2
- Шри-Ланка — 86/0/3
- Венесуэла — 77/0/15
- Беларусь — 76/0/5
- Буркина Фасо — 75/4/5
- Тунис — 75/1/3
- Украина — 73/3/1
- Украина — 73/3/1
- Азербайджан — 65/1/11
- Казахстан — 60/0/0
- Камерун — 56/0/2
- Оман — 55/0/17
- Грузия — 54/0/3
- Тринидад и Тобаго — 50/0/0
- Узбекистан — 46/0/0
- Афганистан — 40/1/1
- Камерун — 40/0/2
- Куба — 35/1/0
- Конго (Киншаса) — 30/1/0
- Нигерия — 30/0/2
- Маврикий — 28/2/0
- Бангладеш — 27/2/3
- Боливия — 27/0/0
- Гондурас — 26/0/0
- Кот д’Ивуар — 25/0/2
- Гана — 23/1/0
- Монако — 23/0/1
- Черногория — 22/1/0
- Парагвай — 22/1/0
- Гватемала — 19/1/0
- Гайана — 19/1/0
- Ямайка — 19/1/2
- Руанда — 19/0/0
- Того — 16/0/0
- Кения -15/0/0
- Барбадос — 14/0/0/
- Киргизстан — 14/0/0
- Мальдивы — 13/0/3
- Мадагаскар — 12/0/0
- Танзания — 12/0/0
- Эфиопия — 11/0/0
- Монголия — 10/0/0
- Сейшелы — 7/0/0/
- Экваториальная Гвинея — 6/0/0
- Габон — 5/1/0
- Суринам — 5/0/0
- Багамы, Эставини — 4/0/0
- Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Конго (Браззавиль), Сальвадор, Фиджи, Либерия, Намибия, Замбия, Зимбабве — 3/0/0
- Ангола, Бенин, Бутан, Гвинея, Гаити, Мавритания, Никарагуа, Нигер, Сент-Люсия — 2/0/0
- Непал — 2/0/1
- Судан — 2/1/0
- Чад, Джибути, Доминика, Эритрея, Гамбия, Гренада, Ватикан, Мозамбик, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сомали, Сирия, Восточный Тимор, Уганда — 1/0/0
Напомним, ранее мы писали, что делать если вы подозреваете у себя коронавирус.