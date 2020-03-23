Коронавирус в мире: COVID-19 поразил 339 259 жителей Земли

По последним данным, коронавирусом заболели 339 259 людей во всем мире: из них 14 717, к сожалению, скончались, а 98 840 — успешно побороли вирус.

Об этом пишет «НБН» основываясь на данных онлайн-карты распространения коронавируса.

Несмотря на то что, что в Китае уже давно упал пик заболеваемости, а в некоторых регионах больше нет новых заболевших, эта страна всё равно пока носит первенство по числу пораженных вирусом: 81 454 заболевших, 3 274 смерти и 72 817 выздоровлений.

Но вот первенство, по числу смертельных случаев, занимает Италия. Эта европейская страна стала новым эпицентром распространения коронавируса. На сегодня здесь 59 138 заболевших, 5 476 смертей и 7 024 выздоровлений.

Очень резко выросло число зараженных в США: 35 224 больных, 471 умерших и 176 выздоровевших. Наиболее критическая ситуация складывается в Нью-Йорке — этот американский город стал эпицентром коронавируса в США.

Также, довольно много зараженных есть и в Испании: 28 768 заболевших, из которых 1 772 умерли и 2 575 вылечились.

В Германии уже 24 873 заболевших, 94 смерти и 266 случаев выздоровления.

Куда меньше стал распространяться COVID-19 Ираном: 21 638 заболевших, 1 685 умерших и 7 913 выздоровевших.

Во Франции заболело 16 243 людей, 676 скончалось и 2 201 успешно вылечились.

В иных странах мира ситуация с коронавирусом складывается так:

Южная Корея — 8 916 заболевших/111 смертей/3 166 выздоровлений

Швейцария — 7 474/98/131

Великобритания — 5 745/282/137

Нидерланды — 4 217/180/3

Австрия — 3 582/16/9

Бельгия — 3 401/75/340

Норвегия — 2 385/7/6

Швеция — 1 934/21/16

Португалия — 1 600/14/5

Австралия — 1 562/6/97

Бразилия — 1 546/25/2

Дания — 1 545/13/3

Канада — 1 469/21/14

Малайзия — 1 306/11/139

Израиль — 1 238/1/37

Турция — 1 236/30/0

Чехия — 1 120/1/6

Япония — 1 101/41/235

Ирландия — 906/4/5

Пакистан — 803/6/13

Люксембург — 798/8/6

Эквадор — 789/14/3

Таиланд — 721/1/52

Польша — 649/7/13

Чили — 632/1/8

Финляндия — 626/1/10

Греция — 624/15/19

Исландия — 568/1/5

Индонезия — 514/48/29

Саудовская Аравия — 511/0/17

Катар — 494/0/33

Сингапур — 455/2/144

Россия — 438/1/16

Румыния — 433/3/64

Индия — 425/8/24

Словения — 414/2/0

Филиппины — 396/33/18

Перу — 363/5/1

Бахрейн — 334/2/149

Египет — 327/14/56

Эстония — 326/0/4

Мексика — 316/2/4

Панама — 313/3/1

ЮАР — 274/0/2

Аргентина — 266/4/27

Хорватия — 254/1/5

Ливан — 248/4/8

Ирак — 233/20/57

Колумбия — 231/2/3

Сербия — 222/2/2

Доминиканская Республика — 202/3/0

Алжир — 201/17/65

Тайвань — 195/2/28

Армения — 194/0/2

Кувейт — 188/0/30

Болгария — 187/3/3

Словакия — 185/0/7

Латвия — 180/0/1

Сан-Марино — 175/20/4

Венгрия — 167/7/16

Уругвай — 158/0/0

ОАЭ — 153/2/38

Литва — 143/1/1

Коста-Рика — 134/2/2

Босния и Герцеговина — 126/1/2

Марокко — 115/4/3

Вьетнам — 116/0/17

Северная Македония — 115/1/1

Андорра — 113/1/1

Иордания — 112/0/1

Новая Зеландия — 102/0/0

Кипр — 95/1/3

Молдова — 94/1/1

Мальта —90/0/2

Албания — 89/2/2

Бруней — 88/0/2

Камбоджи — 86/0/2

Шри-Ланка — 86/0/3

Венесуэла — 77/0/15

Беларусь — 76/0/5

Буркина Фасо — 75/4/5

Тунис — 75/1/3

Украина — 73/3/1

Украина — 73/3/1

Азербайджан — 65/1/11

Казахстан — 60/0/0

Камерун — 56/0/2

Оман — 55/0/17

Грузия — 54/0/3

Тринидад и Тобаго — 50/0/0

Узбекистан — 46/0/0

Афганистан — 40/1/1

Камерун — 40/0/2

Куба — 35/1/0

Конго (Киншаса) — 30/1/0

Нигерия — 30/0/2

Маврикий — 28/2/0

Бангладеш — 27/2/3

Боливия — 27/0/0

Гондурас — 26/0/0

Кот д’Ивуар — 25/0/2

Гана — 23/1/0

Монако — 23/0/1

Черногория — 22/1/0

Парагвай — 22/1/0

Гватемала — 19/1/0

Гайана — 19/1/0

Ямайка — 19/1/2

Руанда — 19/0/0

Того — 16/0/0

Кения -15/0/0

Барбадос — 14/0/0/

Киргизстан — 14/0/0

Мальдивы — 13/0/3

Мадагаскар — 12/0/0

Танзания — 12/0/0

Эфиопия — 11/0/0

Монголия — 10/0/0

Сейшелы — 7/0/0/

Экваториальная Гвинея — 6/0/0

Габон — 5/1/0

Суринам — 5/0/0

Багамы, Эставини — 4/0/0

Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Конго (Браззавиль), Сальвадор, Фиджи, Либерия, Намибия, Замбия, Зимбабве — 3/0/0

Ангола, Бенин, Бутан, Гвинея, Гаити, Мавритания, Никарагуа, Нигер, Сент-Люсия — 2/0/0

Непал — 2/0/1

Судан — 2/1/0

Чад, Джибути, Доминика, Эритрея, Гамбия, Гренада, Ватикан, Мозамбик, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сомали, Сирия, Восточный Тимор, Уганда — 1/0/0

Напомним, ранее мы писали, что делать если вы подозреваете у себя коронавирус.