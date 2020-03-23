Коронавирус в мире: COVID-19 поразил 339 259 жителей Земли

Важное За рубежом
Христина Качоровська0
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По последним данным, коронавирусом заболели 339 259 людей во всем мире: из них 14 717, к сожалению, скончались, а 98 840 — успешно побороли вирус.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — dp.informator.ua

Об этом пишет «НБН» основываясь на данных онлайн-карты распространения коронавируса.

Несмотря на то что, что в Китае уже давно упал пик заболеваемости, а в некоторых регионах больше нет новых заболевших, эта страна всё равно пока носит первенство по числу пораженных вирусом: 81 454 заболевших, 3 274 смерти и 72 817 выздоровлений.

Но вот первенство, по числу смертельных случаев, занимает Италия. Эта европейская страна стала новым эпицентром распространения коронавируса. На сегодня здесь 59 138 заболевших, 5 476 смертей и 7 024 выздоровлений.

Очень резко выросло число зараженных в США: 35 224 больных, 471 умерших и 176 выздоровевших. Наиболее критическая ситуация складывается в Нью-Йорке — этот американский город стал эпицентром коронавируса в США.

Также, довольно много зараженных есть и в Испании: 28 768 заболевших, из которых 1 772 умерли и 2 575 вылечились.

В Германии уже 24 873 заболевших, 94 смерти и 266 случаев выздоровления.

Куда меньше стал распространяться COVID-19 Ираном: 21 638 заболевших, 1 685 умерших и 7 913 выздоровевших.

Во Франции заболело 16 243 людей, 676 скончалось и 2 201 успешно вылечились.

В иных странах мира ситуация с коронавирусом складывается так:

  • Южная Корея — 8 916 заболевших/111 смертей/3 166 выздоровлений
  • Швейцария — 7 474/98/131
  • Великобритания — 5 745/282/137
  • Нидерланды — 4 217/180/3
  • Австрия — 3 582/16/9
  • Бельгия — 3 401/75/340
  • Норвегия — 2 385/7/6
  • Швеция — 1 934/21/16
  • Португалия — 1 600/14/5
  • Австралия — 1 562/6/97
  • Бразилия — 1 546/25/2
  • Дания — 1 545/13/3
  • Канада — 1 469/21/14
  • Малайзия — 1 306/11/139
  • Израиль — 1 238/1/37
  • Турция — 1 236/30/0
  • Чехия — 1 120/1/6
  • Япония — 1 101/41/235
  • Ирландия — 906/4/5
  • Пакистан — 803/6/13
  • Люксембург — 798/8/6
  • Эквадор — 789/14/3
  • Таиланд — 721/1/52
  • Польша — 649/7/13
  • Чили — 632/1/8
  • Финляндия — 626/1/10
  • Греция — 624/15/19
  • Исландия — 568/1/5
  • Индонезия — 514/48/29
  • Саудовская Аравия — 511/0/17
  • Катар — 494/0/33
  • Сингапур — 455/2/144
  • Россия — 438/1/16
  • Румыния — 433/3/64
  • Индия — 425/8/24
  • Словения — 414/2/0
  • Филиппины — 396/33/18
  • Перу — 363/5/1
  • Бахрейн — 334/2/149
  • Египет — 327/14/56
  • Эстония — 326/0/4
  • Мексика — 316/2/4
  • Панама — 313/3/1
  • ЮАР — 274/0/2
  • Аргентина — 266/4/27
  • Хорватия — 254/1/5
  • Ливан — 248/4/8
  • Ирак — 233/20/57
  • Колумбия — 231/2/3
  • Сербия — 222/2/2
  • Доминиканская Республика — 202/3/0
  • Алжир — 201/17/65
  • Тайвань — 195/2/28
  • Армения — 194/0/2
  • Кувейт — 188/0/30
  • Болгария — 187/3/3
  • Словакия — 185/0/7
  • Латвия — 180/0/1
  • Сан-Марино — 175/20/4
  • Венгрия — 167/7/16
  • Уругвай — 158/0/0
  • ОАЭ — 153/2/38
  • Литва — 143/1/1
  • Коста-Рика — 134/2/2
  • Босния и Герцеговина — 126/1/2
  • Марокко — 115/4/3
  • Вьетнам — 116/0/17
  • Северная Македония — 115/1/1
  • Андорра — 113/1/1
  • Иордания — 112/0/1
  • Новая Зеландия — 102/0/0
  • Кипр — 95/1/3
  • Молдова — 94/1/1
  • Мальта —90/0/2
  • Албания — 89/2/2
  • Бруней — 88/0/2
  • Камбоджи — 86/0/2
  • Шри-Ланка — 86/0/3
  • Венесуэла — 77/0/15
  • Беларусь — 76/0/5
  • Буркина Фасо — 75/4/5
  • Тунис — 75/1/3
  • Украина — 73/3/1
  • Украина — 73/3/1
  • Азербайджан — 65/1/11
  • Казахстан — 60/0/0
  • Камерун — 56/0/2
  • Оман — 55/0/17
  • Грузия — 54/0/3
  • Тринидад и Тобаго — 50/0/0
  • Узбекистан — 46/0/0
  • Афганистан — 40/1/1
  • Камерун — 40/0/2
  • Куба — 35/1/0
  • Конго (Киншаса) — 30/1/0
  • Нигерия — 30/0/2
  • Маврикий — 28/2/0
  • Бангладеш — 27/2/3
  • Боливия — 27/0/0
  • Гондурас — 26/0/0
  • Кот д’Ивуар — 25/0/2
  • Гана — 23/1/0
  • Монако — 23/0/1
  • Черногория — 22/1/0
  • Парагвай — 22/1/0
  • Гватемала — 19/1/0
  • Гайана — 19/1/0
  • Ямайка — 19/1/2
  • Руанда — 19/0/0
  • Того — 16/0/0
  • Кения -15/0/0
  • Барбадос — 14/0/0/
  • Киргизстан — 14/0/0
  • Мальдивы — 13/0/3
  • Мадагаскар — 12/0/0
  • Танзания — 12/0/0
  • Эфиопия — 11/0/0
  • Монголия — 10/0/0
  • Сейшелы — 7/0/0/
  • Экваториальная Гвинея — 6/0/0
  • Габон — 5/1/0
  • Суринам — 5/0/0
  • Багамы, Эставини — 4/0/0
  • Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Конго (Браззавиль), Сальвадор, Фиджи, Либерия, Намибия, Замбия, Зимбабве — 3/0/0
  • Ангола, Бенин, Бутан, Гвинея, Гаити, Мавритания, Никарагуа, Нигер, Сент-Люсия — 2/0/0
  • Непал — 2/0/1
  • Судан — 2/1/0
  • Чад, Джибути, Доминика, Эритрея, Гамбия, Гренада, Ватикан, Мозамбик, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сомали, Сирия, Восточный Тимор, Уганда — 1/0/0
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Напомним, ранее мы писали, что делать если вы подозреваете у себя коронавирус.


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