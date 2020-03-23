Меркель ушла на карантин: канцлер Германии контактировала с врачом, который заразился коронавирусом

За рубежом
Ольга Гергелюк0
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Канцлер Германии Ангела Меркель ушла на карантин. Данное решение она приняла после того, как контактировала с врачом, у которого позже подтвердился коронавирус.

Ангела Меркель
Ангела Меркель. Фото — strana.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «ZIK».

Врач Ангелы Меркель заболел коронавирусом. До этого он успел поконтактировать с канцлером Германии. После этого, Меркель ушла на карантин.

По информации СМИ, Меркель уже сдала тест на коронавирус и сейчас в ожидании результата.

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Состояние здоровья Меркель, прокомментировал вице-канцлер Федерального правительства Олаф Шольц, по его словам, Ангела Меркель чувствует себя хорошо. Говорить о тесте на коронавирус, который сдала Меркель он отказался.

Шольц отметил, что Меркель продолжает работать из дому.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» будут везти больных коронавирусом из России. 

 


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