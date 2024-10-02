Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в окружении главы Министерства обороны Российской Федерации, заявил, что у патриарха Кирилла недавно обнаружили серьезные проблемы с сердцем, болезнь может обернуться летальным исходом, информирует «НБН».

Сообщается, что путинскому церковнику пока не могут сделать операцию – врачи опасаются, что его организм не выдержит. По словам собеседника, о своей болезни глава Русской православной церкви рассказал именно руководителю МО.

В то же время два источника в РПЦ утверждают, что патриарх борется с другим недугом – раком желудка, однако авторам Telegram-канала больше никто это не подтвердил.

Ранее СМИ писали, что в сентябре церковнику Путина стало плохо после выступления в Санкт-Петербурге. Тогда среди духовенства и в Кремле начали распространяться слухи о смертельно опасной болезни главы РПЦ.

Фото – t.me/fontankaspb

Напомним, в июле Telegram-канал сообщал, что ставленник Кремля в Чеченской Республике Рамзан Кадыров, который давно страдает из-за проблем с почками, перенес инфаркт.