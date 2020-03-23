Путин срочно покинул Кремль: стало известно, куда выехал президент РФ из-за коронавируса

Стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин покинул территорию столицы РФ и выехал в резиденцию на Валдае. Покинул Москву он не сам, а вместе со своей семьей.

Об этом в своем Телеграмм-канале написал журналист Олег Ролдугин, сообщил «Диалог.UA», передает НБН.

Сегодня, 23 марта, руководитель РФ Владимир Путин принял решение покинуть Москву, и для того, чтобы обезопасить себя от коронавируса, он перебрался в резиденцию на Валдае. По информации журналиста Ролдугина, которую он получил от источника в охране главе РФ, Путин перебрался не сам, а вмести со своей семьей.

Отмечается, что президент РФ не собирается прекращать работу и руководить государством будет в удаленном режиме.

Журналист Олег Ролдугин, так прокомментировал переезд Путина:

«Ситуация с короновирусом в Москве стабилизировалась. Настолько, что Путин решил перебраться на Валдай».

А вот пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, не прокомментировал переезд Путина. Он не стал опровергать данной информации, но и не подтвердил.

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