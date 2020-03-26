Новый указ Путина по Крыму: США готовы решительно ответить Кремлю на нарушение международного права

Как известно, на днях президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому землей в аннексированном Крыму могут владеть только граждане РФ. Вашингтон мгновенно отреагировал на решение руководителя Кремля. Власти США готовы усилить санкции против РФ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на пресс-службу посольства США в Украине.

В Посольстве США в Украине заявили, что Вашингтон намерен рассмотреть вопрос об усилении экономических санкций против РФ. Данное решение официальный Вашингтон принял после того, как президент РФ Владимир Путин свои указом запретил украинцам быть владельцами земли в аннексированном Крыму. Кроме того, в Посольстве подчеркнули, что РФ сама создает прецедент, для усиления относительно нее санкций.

В США напомнили о том, что Крым – это территория Украины, а все действия Кремля в оккупированном полуострове являются незаконными.

Как известно, Владимир Путин подписал указ, согласно которому владельцами земельных участков в Крыму могут быть только граждане РФ.

Стоит отметить, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к официальному Вашингтону с просьбой снять санкции с РФ на фоне пандемии коронавируса. Ранее с подобными заявлениями выступали и другие влиятельные российские политики.

Ранее мы сообщали, что Украина обратилась к РФ с важным предложением по Донбассу.