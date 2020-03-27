Не знаю, что у них происходит – Лукашенко рассказал о серьезной проблеме в Кремле

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что из-за пандемии коронавируса, в Москве могут отменить Парад Победы 9 мая. Но, даже если мероприятие, таки состоится, то по словам белорусского президента, он обязательно отправится в Москву на празднование Дня Победы.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Фокус».

Руководитель Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что его не пугает пандемия коронавируса, и из-за этого он не будет отменять свою поездку в Москву 9 мая. Вот только, по словам Лукашенко, Парад ко Дню Победы в Москве, из-за вспышки коронавируса теперь под знаком вопроса.

«Я не знаю, что у них происходит, исходя из этих событий, будут ли они проводить эти мероприятия», — заявил Лукашенко.

Кроме того, руководитель РБ заявил, что РФ уже «тоже охватил психоз» связанный с распространением коронавируса.

Стоить отметить, что Лукашенко уверенно заявил, что «из Украины на Парад в Москву 9 мая никто не поедет».

Как известно, ранее президент Республики Беларусь заявлял, что после закрытия границы РФ с РБ, к нему обратились российские ретейлеры с просьбой о поставке продуктов питания в РФ.

Ранее мы сообщали, что Макрон рассказал, с какими угрозами может столкнуться ЕС.