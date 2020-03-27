Никто ниоткуда ничего вам не даст – Лукашенко поставил граждан перед печальным фактом

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил граждан перед фактом, что никто им помогать не будет и стране нужно работать.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», передает «НБН».

Лукашенко задали вопрос насчет влияния коронавируса на мировую и внутреннюю экономику. Ответ президента был решительным.

«Стоит помнить главное: никто никому ничего не дает просто так. Владимир Путин сделал выходной на неделю. Это возможно благодаря золотовалютным запасам в сумме не менее чем 550 миллиардов и это только в Центральном банке, а ведь есть еще 120 миллиардов в Фонде национального благосостояния. У нас такого нет, нужно работать», — сказал он.

Далее президент страны добавил: «Выживать нужно, словно ты один в этом мире. Если кто поможет, это пойдет вдобавок, но об основе думать каждому человеку нужно самому. Вот где суть суверенности и независимости», — заключил Лукашенкою.

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