Лукашенко издевается над всей планетой – Жириновский обрушился с критикой на президента РБ

Лидер «ЛДПР» решил высказать свое мнение насчет происходящего в Республике Беларусь. По его словам, Александр Лукашенко издевается над всей планетой из-за того, что не закрыл страну на карантин и позволяет распространяться смертельной инфекции COVID-19.

Об этой информации сообщил сам Владимир Жириновский в официальном Телеграм-канале, передает «НБН».

«Лукашенко издевается над всей планетой. Во всех странах были приняты строжайшие меры: отменились спортивные соревнования, все сидят дома. В это время Беларусь во всю гуляет весной на улицах. Люди везде: на стадионах, парках. Даже сам Лукашенко в хоккей играет. Там уже заразились коронавирусом несколько десятков человек, а потом число зараженных дойдет до тысяч…», — сообщил встревоженно Жириновский.

В конце своего сообщения лидер «ЛДПР» призвал президента Беларуси задуматься о последствиях таких действий.

«Так нельзя, Александр Григорьевич. Все выходит так, будто вся планета дураки, а вы единственный умный человек. Уймитесь вы наконец-то», — написал в конце Жириновский.

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