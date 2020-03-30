Нефтяная война: издание Bloomberg сообщило об еще одной стране-конкуренте России, которая «зальет» рынок дешевой нефтью

За рубежом
Ольга Гергелюк0
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Издание Bloomberg пишет, что Норвегия готовится усиленно добывать нефть в Северном море. По информации издания, Норвегия планирует добывать нефть из месторождения Йохан Свердруп. При этом добыча нефти планируется на продажу.

Добыча нефти
Добыча нефти. Фото — delo.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Bloomberg.

Издание Bloomberg пишет, что, несмотря на экономический кризис в мире, Норвегия планирует увеличить добычу нефти в Северном море. По информации авторитетного издания месторождение Йохарн Свердруп является очень прибыльным.

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По информации издания, увеличить добычу нефти Норвегия планирует в мае 2020 года. Тогда по планам, уровень добычи нефти должен будет составлять 470 тысяч баррелей в сутки.

Авторы материала пишут, что Норвегия станет серьезным конкурентом для РФ. Ведь страна сможет предложить нефть по низкой цене, так как добыча в данном месторождении не обходиться слишком дорого для компании-добытчика Equinor.

Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров намерен помочь ОРДЛО в борьбе с коронавирусом. 


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