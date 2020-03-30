Нефтяная война: издание Bloomberg сообщило об еще одной стране-конкуренте России, которая «зальет» рынок дешевой нефтью

Издание Bloomberg пишет, что Норвегия готовится усиленно добывать нефть в Северном море. По информации издания, Норвегия планирует добывать нефть из месторождения Йохан Свердруп. При этом добыча нефти планируется на продажу.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Bloomberg.

Издание Bloomberg пишет, что, несмотря на экономический кризис в мире, Норвегия планирует увеличить добычу нефти в Северном море. По информации авторитетного издания месторождение Йохарн Свердруп является очень прибыльным.

По информации издания, увеличить добычу нефти Норвегия планирует в мае 2020 года. Тогда по планам, уровень добычи нефти должен будет составлять 470 тысяч баррелей в сутки.

Авторы материала пишут, что Норвегия станет серьезным конкурентом для РФ. Ведь страна сможет предложить нефть по низкой цене, так как добыча в данном месторождении не обходиться слишком дорого для компании-добытчика Equinor.

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